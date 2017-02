Vakantiekiekje leidt tot eis vier maanden cel

Er is een zorgelijke verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld Officier van Justitie

Volgens justitie moet dat geld wel afkomstig zijn van misdrijven. Er was over K. een tip binnengekomen en hij verklaarde bovendien wisselend over het geld.



Bruidsschat

Eerst zei K., een breedgeschouderde man in bomberjack en op gifgroene loafers, dat het omzet was van zijn drie souvenirwinkels in de binnenstad van Amsterdam. Daar wordt nu eenmaal veel met cash geld betaald en zijn duurste producten, parafernalia voor softdrugsgebruik, kosten zo driehonderd euro per stuk, rekende hij voor.



Eerder beweerde K. dat het geld was bedoeld om een auto mee te kopen, terwijl ook zijn vrouw een deel van het geld claimt: het is haar bruidsschat.



Justitie geloofde daar weinig van en wil dat de souvenirshophouder vier maanden de cel in gaat, waarvan twee maanden voorwaardelijk. "Er is een zorgelijke verwevenheid tussen de onderwereld en de bovenwereld. Ook in deze zaak lijkt er sprake van investering van crimineel vermogen in gewone bedrijven."



Advocaat Plasman wilde dat het OM niet-ontvankelijk wordt verklaard, omdat de vakantiefoto nooit aanleiding had mogen zijn om met zo veel geweld bij iemand binnen te vallen. De officier: "Het zou pas vreemd zijn als wij zo'n foto níet onderzoeken."