UvA-onderzoek: Wind blaast jonge trekvogels naar uithoeken van Afrika

De resultaten van Vansteelants onderzoek dat hij in samenwerking met Finse collega's heeft uitgevoerd, zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Proceedings of the Royal Society B.'



In de studie laat Vansteelant zien hoe de bestemming van individuele vogels in hoge mate wordt bepaald door de windomstandigheden die ze tegenkomen als ze voor het eerst de trek naar Afrika maken.



Overleving

Er was nog weinig bekend over hoe landtrekvogels leren migreren. Veel jonge trekvogels sterven onderweg naar Afrika. "Als onderzoeker neem je het risico om met dure trackingsapparatuur jonge vogels te volgen," legt de UvA-bioloog uit. "We kiezen meestal voor volwassen vogels, omdat die een hogere kans hebben op overleving."



In zijn studie heeft Vansteelant iets nieuws gedaan: hij koppelde satellietzenders aan ruim dertig jonge wespendieven. De vogels waren in Finland op een paar kilometer afstand van elkaar uit het ei gekropen.



"Vierentwintig van hen overleefden hun eerste migratie naar Afrika. Ze eindigden van ver west in Mali tot ver oost in Kongo." De grote verschillen in de plekken van bestemming hing in hoge mate af van de windomstandigheden die de dieren onderweg troffen.



Overwinteren

Dat jonge wespendieven zich zo door de wind laten meevoeren tijdens hun eerste migratie, toont aan dat hun winterbestemming niet in de genen zit en dat vooral het toeval bepaalt waar zij hun hele leven lang zullen terugkeren om te overwinteren.



Vansteelant: "Deze strategie is waarschijnlijk erg algemeen onder trekvogels en kwam wellicht tot stand toen trekvogels geschikte habitats vonden over de gehele breedte van tropisch Afrika."