UvA benoemt Linda van Exter tot nieuwe studentassessor

In die hoedanigheid mag Van Exter vanaf 2 januari een jaar lang aanschuiven bij bestuursvergaderingen.



De functie van een studentassessor is een van de uitkomsten van de bezetting van het Maagdenhuis in 2015. De UvA riep de functie in het leven om een brug te slaan tussen de studenten en het universiteitsbestuur.



Focus

Naast het bijwonen van vergaderingen adviseert Van Exter het Cvb en plaatst ze onderwerpen op de bestuurlijke agenda, met een focus op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen.



Ze volgt Lianne Schmidt op. Zij was van september 2015 tot januari 2016 de eerste studentassessor van de UvA. Van Exter over haar nieuwe functie: "Ik vind het belangrijk dat de UvA een plek is waar alle studenten, docenten en onderzoekers zich thuis voelen. Als assessor wil ik er voor zorgen dat de studentenstem op elke plek goed gehoord wordt."