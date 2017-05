Undercoveragenten ingezet tegen verdachten diamantroof Schiphol

Als jij de man bent die betrokken was bij de diamantroof op Schiphol, dan ben jij de man die wij zoeken Undercoveragenten tegen Ramazan N.

Nu, twaalf jaar later, staan August B. (55), Erik P. (52) en Errol H.V. (52) alsnog voor de rechter, samen met de 42-jarige R.V. Ditmaal hoopt justitie wél genoeg bewijs te hebben.



Dekmantel

De verdachte Ramazan N. (42) had jarenlang undercoveragenten om zich heen, zonder dat hij het wist. De agenten deden zich voor als zeer vermogend. Zij hadden ontmoetingen met N. in het Amsterdamse restaurant Momo, maar trokken ook langere tijd met hem op in Colombia. Ook werd een bordeel bezocht in Praag, 'waarbij men zich niet onbetuigd liet', aldus de advocaat van N..



Op een zeker moment vroegen de undercoveragenten aan N.: 'Als jij de man bent die betrokken was bij de diamantroof op Schiphol, dan ben jij de man die wij zoeken.' Daarna zou N. voor de agenten geld hebben vervoerd naar Londen.



Afluisterapparatuur

Ook hielden de agenten hem artikelen over de diamantroof voor, om hem vervolgens naar zijn kennis over de roof te vragen. N. zou hebben gesproken over August B. en Erik P. die door justitie als hoofdverdachten worden gezien. Wat precies over hen is gezegd, is onduidelijk.



Tijdens de tweede actie zou medeverdachte Raoul T. zijn gebeld door een Engelstalige man, die zich voordeed als een journalist genaamd 'Paul'. Die zou hebben uitgelegd dat hij bezig was met een publicatie over de diamantroof. Daarna kon het onderzoeksteam via afluisterapparatuur horen hoe Raoul T. met bekenden sprak over het telefoontje van 'Paul.'



Volgens advocaat Inez Weski, die August B. bijstaat, is N. door de undercoveragenten onder druk gezet. Zijn uitlatingen zouden grootspraak zijn, stoerdoenerij. "In deze zaak ligt het gevaar op de loer dat niet de waarheid wordt gesproken, maar een wenswaarheid."



Handgranaat

Terug naar 2005, toen een groepje mannen voor enkele tientallen miljoenen buit vergaarde. Daarvoor werd volgens justitie maandenlang gepland, voorbereid en geobserveerd, maar uiteindelijk duurde de roof zelf slechts enkele minuten.



Bij een vrachtplatform binnen de Schipholhekken stond die vrijdagochtend een toestel van Tulip Air te wachten op haar lading, voor het zou vertrekken voor een korte vlucht naar diamantstad Antwerpen.



Toen het vliegtuig werd ingeladen, verscheen plots een KLM-busje. De twee gemaskerde mannen die uitstapten bedreigden het luchthavenpersoneel met vuurwapens en mogelijk een handgranaat, kaapten de speciaal voor waardevolle transporten gebruikte KLM-bus met daarin alle sieraden en reden weg. Bumperklevend achter een andere auto reden de overvallers onder de slagboom door het vliegveld af.



Even verderop stapten de daders in een gereedstaande auto, waarbij ze meer dan de helft van de sieraden in de waardeauto moesten achterlaten.

De overval zorgde voor nationale opschudding: in de jaren na de aanslagen van 11 september zouden vliegvelden onneembare vestingen moeten zijn, zo is de gedachte, maar Schiphol bleek zo lek als een mandje.



Overvaller

De marechaussee brengt kort na de overval in kaart wie in de voorgaande weken opvallend vaak op het vliegveld waren. Eén man valt op: het is de Amsterdamse overvaller August Wijnand B. Hij is direct de hoofdverdachte van de roof en is dat nu, twaalf jaar later, nog steeds.