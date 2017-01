Uitvaart op zondag nu ook in Amsterdam mogelijk

Het is niet erg gebruikelijk om een uitvaart op zondag te houden, geeft een woordvoerder van uitvaartorganisatie PC Hooft aan. "Dat heeft van oudsher met religieuze overwegingen van doen. Maar we leven inmiddels in een 24-uurseconomie en we willen graag tegemoet komen aan de wensen van families."



Daarom heeft de uitvaartorganisatie besloten dat het ook mogelijk moet zijn om op zondag een overledene naar zijn of haar laatste rustplek te brengen. Met vier vestigingen in Amsterdam (Westgaarde, Vredenhof, Watergraafsmeer en Noord) is PC Hooft voorlopig de enige die in de stad een uitvaart op zondag aanbiedt. Volgens de uitvaartorganisatie is met name in Amsterdam meer behoefte aan de uitgebreide dienstverlening.



"Bij een uitvaart op zondag hoeft men geen vrij van werk te nemen om bij de plechtigheid te kunnen zijn. Ook biedt de zondag een uitkomst voor overledenen van wie de nabestaanden ver weg wonen, zodat toch iedereen bij het afscheid aanwezig kan zijn."