Uitbraak hepatitis A onder homo- en biseksuele mannen

De terugkeer van hepatitis A (en B) bij deze 'risicogroepen' is volgens de zorginstelling onderdeel van een internationale uitbraak. Net als in Nederland, neemt ook in Engeland, Duitsland, Italië, Spanje het aantal geconstateerde gevallen van hepatitis A onder homo- en biseksuele mannen toe. De GGD verwacht dat de uitbraak zich verder zal uitbreiden.



Hepatitis A is een acute leverontsteking veroorzaakt door het hepatitis A-virus. Het virus - dat in de ontlasting van besmette mensen zit - wordt makkelijk overgedragen via seksueel contact.



Vaccineren

Infectie van hepatitis A en B is te voorkomen door een preventief vaccin te nemen. De GGD raadt seksueel actieve homo- en biseksuele mannen aan dit te doen en biedt het hepatitis B-vaccin gratis aan hen aan. Het hepatitis A-vaccin kunnen zij tegen gereduceerde prijs krijgen.



Mogelijk lopen meer mensen onbewust rond met het virus. De eerste ziekteverschijnselen steken pas na een week de kop op. In deze periode is het wel aan anderen overdraagbaar.



Klachten

De klachten bij hepatitis A zijn misselijkheid, vermoeidheid, gebrek aan eetlust, koorts en een griepachtig gevoel. De ontlasting kan lichter van kleur worden (de kleur van stopverf) en de urine kan donkerder worden (de kleur van cola). Het oogwit en de huid kunnen een gele kleur krijgen. Deze verschijnselen noemt men geelzucht. Dr klachten kunnen enkele weken tot maanden aanhouden.



Vooral volwassenen en mensen met een chronische hepatitis B- of C-infectie kunnen van hepatitis A ernstig ziek worden.