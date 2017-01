Twintigers uit Zuidoost verdacht van moordplan

Dat ons nog altijd niets bekend is over een slachtoffer, maakt het wel erg dun Advocaat Menno van Gaalen

De recherche had de afgelopen maanden grote moeite om het doelwit van de liquidatie te achterhalen. Officier van justitie Hoekstra kon dat ook woensdag niet zeggen, maar meldde wel dat de politie inmiddels ­'iemand in beeld heeft'.



Chillen

Advocaat Menno van Gaalen van Rigjendrig L. zei nog geen begin van bewijs te zien dat zijn cliënt een moord wilde plegen. "Dat is volkomen speculatief. De auto waarin ze zaten staat op naam van de broer van de medeverdachte. Dat lijkt me nou niet passen bij de werkwijze die we kennen in liquidatiezaken. Dat ons nog altijd niets bekend is over een slachtoffer, maakt het wel erg dun."



Wellicht waren G. en L. 'aan het chillen', kwamen ze een vriend ophalen of deden ze een voorverkenning voor een onduidelijk ander misdrijf?

G.'s raadsman sloot zich daarbij aan.



In de cel blijven

De advocaten vroegen de rechtbank hun cliënten vrij te laten. Dat deed de rechtbank niet, maar voor het liquidatieplan zien de rechters nog te weinig onderbouwing om de verdachten dáárvoor vast te houden - te meer omdat justitie na drie maanden nog geen doelwit noemt.



Het bezit van het pistool met de zware munitie rechtvaardigt nog wel dat de twee in de cel blijven tot hun zaak dient, volgens plan op 12 april.



Leden van het groepje worden in het criminele milieu ook beschuldigd van de liquidatie van crimineel Vincent Jalink, 27 mei in Diemen, maar voor moord zijn ze niet aangeklaagd.



