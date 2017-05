Van der Laan: 'Minder? Méér wijkagenten'

De politie zegt juist meer agenten in de Amsterdamse buurten nodig te hebben. Op voorspraak van korpschef Pieter-Jaap Aalbersberg van Amsterdam-Amstelland gaat het stadsbestuur aan de bel trekken in Den Haag. "Als gekeken wordt naar de aard, omvang en complexiteit van de problematiek in de wijken, is in ongeveer 20 procent van de wijken in de stad een uitbreiding van het aantal wijkagenten gewenst."



Landelijk is afgesproken dat er 1 wijkagent op 5000 inwoners nodig is. Op basis van die berekening heeft de regio Amsterdam-Amstelland recht op zo'n 215 arbeidsplaatsen voor buurtregisseurs. Maar de huidige bezetting telt er 235 - 20 te veel.



'Netwerkagenten'

De politie in Amsterdam zit in een reorganisatie. Als de landelijke politiek niet ingrijpt, wordt de bezetting wijkagenten afgebouwd met 20, waarschuwt Eberhard van der Laan de gemeenteraad. 'Het college wil bij de minister aandringen op uitbreiding van het aantal wijkagenten,' schrijft hij in antwoord op vragen van de Partij van de Ouderen. De burgemeester wil 55 extra wijkagenten.



Zij zullen niet worden toegewezen aan een buurt, maar kunnen worden gekoppeld aan een bepaalde minderheid. Volgens Aalbersberg is er in Amsterdam sprake van 'superdiversiteit', die om 'netwerkagenten' vraagt.



"In deze tijden van polarisatie, waarin gebeurtenissen elders in de wereld direct hun uitwerking hebben in de stad, moet de politie sterk aandacht hebben voor haar vredestaak," zo refereert Aalbersberg aan bijvoorbeeld de Turkse spanningen rond het referendum. "Dit vraagt een verdere versterking van onze netwerken."