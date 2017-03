Twee schutters Latumahina nog altijd voortvluchtig

De vijf mannen van 25 tot vijftig jaar die arrestatieteams van de politie dinsdagochtend vroeg hebben gearresteerd, worden van rollen op meer afstand verdacht.



De schutters die door een blunder Latumahina doodschoten in plaats van de crimineel uit diens appartementencomplex op wie ze het hadden gemunt, zijn een blanke en een donker getinte man.



De blanke man droeg een donkere jas en een lichte spijkerbroek, de negroïde man was helemaal in het zwart gekleed.



Afgesproken in Noord

De bestuurder van de vluchtauto is ook een donker getinte man. Hij droeg een felrode capuchontrui, een lange zwarte jas en een zwarte broek. De daders hadden zich de middag voor de moord verzameld in Amsterdam-Noord, al weet de politie nog niet precies waar.



Ze arriveerden in een uit Leiden gestolen grijze Volkswagen Caddy in de parkeergarage onder het appartementencomplex en bleven daar rondrijden tot ze een plek hadden gevonden op dertig meter van de plaats waar Djordy Latumahina zijn zwarte Mini Cooper zou parkeren, nadat hij een cadeautje had gekocht voor zijn jarige oom.



Nadat hij zijn vriendin Cherrisha en hun tweejarige dochtertje had opgehaald om naar een verrassingsfeestje voor de oom te gaan, renden de twee schutters vanuit de Volkswagen Caddy op hen af.



Ze schoten Latumahina met veel kogels dood en verwondden zijn dertigjarige vriendin levensgevaarlijk. Zij overleefde schotwonden in haar bovenlichaam doordat ze snel werd gereanimeerd en haar hart net op tijd weer ging kloppen.



Vlucht

De vlucht van de daders is voor een belangrijk deel gefilmd door twee buurtbewoners van de Wittgensteinlaan. Daar hadden ze de Volkswagen Caddy in brand gestoken en waren ze via een paadje naar de zwarte Seat Leon gelopen waarin ze verder vluchtten.



De bestuurder van die auto was aanvankelijk ook in de garage gearriveerd in de Volkswagen Caddy, maar naar buiten gelopen waarna hij de twee schutters waarschijnlijk heeft gewaarschuwd toen Latumahina in de Mini terug kwam van de boodschappen.



De bestuurder was kennelijk niet in staat de Seat op hoge snelheid goed te besturen, waardoor de drie de auto met een lekke band moesten achterlaten in de berm van de Kruisweg in Hoofddorp, waar ze te voet verder vluchtten richting de McDonald's.



De politie vermoedt dat de daders in de periode rond de moord mogelijk ook de beschikking hadden over een donkere Mercedes Vito, waarvan de recherche zich afvraagt of iemand die met de combinatie van verdachten heeft gezien. Mogelijk zijn de schutters en hun helper uiteindelijk in de Mercedes opgepikt.



Mini Cooper

De crimineel die er ook zelf van overtuigd is dat de daders hém wilden vermoorden, woonde in hetzelfde appartementencomplex als Latumahina en zijn gezin en had ook een Mini Cooper. Hij is inmiddels verhuisd.



In het criminele milieu ging al snel na de moord het verhaal dat niet Latumahina maar deze crimineel moest worden geliquideerd.



Justitie looft 25.000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de nog voortvluchtige schutters en de derde verdachte.