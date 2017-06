Twee nieuwe UvA-hoogleraren inwendige geneeskunde

Ziekte van Lyme

Joppe Hovius (1976) is benoemd tot hoogleraar Inwendige geneeskunde, op het gebied van vector-overdraagbare infectieziekten: infecties die door middel van insecten of teken worden overgebracht. In Nederland is de ziekte van Lyme de belangrijkste vector-overdraagbare aandoening.



Hovius richt zich op de afweerreactie tegen de verwekkers van vector-overdraagbare ziekten, in het bijzonder tegen de borreliabacterie: de veroorzaker van de ziekte van Lyme. Het achterhalen van de manier waarop de afweerreactie door tekenspeeksel wordt onderdrukt, zou een stap kunnen zijn in de richting van een vaccin tegen de ziekte van lyme.



Hovius geeft eveneens les bij geneeskunde en biomedische wetenschappen, maar is tevens oprichter van het Amsterdams Multidisciplinair Lyme borreliose Centrum van het AMC.



Het ministerie van VWS heeft dinsdag 2,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek naar Lyme.