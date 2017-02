Twee KLM vluchten kort na elkaar terug naar Schiphol

Vlucht KL643 richting New York moest boven de Noordzee rechtsomkeert maken vanwege een technisch mankement aan boord. Wat er precies loos was kon een KLM-woordvoerder desgevraagd nog niet zeggen. Dat het probleem ernstig genoeg was om om te keren wel. De Boeing 747 landde om zeven uur 's avonds weer op Schiphol. De bedoeling is dat de vlucht naar New York JFK vrijdag om negen uur 's avonds alsnog vertrekt.



Vlucht KL895 moest rond half acht 's avonds ook terug naar Schiphol. Bij de Boeing 787 met bestemming Shanghai was een vogel in de motor terechtgekomen. KLM laat weten dat de vlucht naar Shanghai naar verwachting om tien uur 's avonds weer uitvliegt.