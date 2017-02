Twee Amsterdamse leden Satudarah vast voor poging doodslag en openlijk geweld

De rechter-commissaris van de Amsterdamse rechtbank heeft vrijdag bepaald dat ze twee weken langer vast blijven zitten, aldus het OM.



De twee Amsterdammers (29 en 41 jaar) zouden in de nacht van 25 op 26 december twee personen hebben geslagen en geschopt. Een van de slachtoffers is meermaals op zijn hoofd getrapt en daardoor bewusteloos geraakt.



De ander zou onder meer met een longdrinkglas zijn geslagen en daarbij een snijwond hebben opgelopen. Ook personeel van de uitgaansgelegenheid zou zijn geschopt en geslagen, omdat ze probeerden in te grijpen.



Opmerking

Het geweld begon vermoedelijk toen een van de slachtoffers een opmerking maakte tegen de leden van Satudarah. Daarom werd hij direct aangevallen door de groep.



De politie is op zoek naar nog twee personen die geweld zouden hebben gebruikt. Ook zij zouden lid zijn van de motorclub.



Getuigen zijn enorm geschrokken van het geweld en zouden terughoudend zijn bij het geven van een verklaring bij de politie.



Het is niet de eerste keer dat Amsterdamse leden van Satudarah geweld gebruiken in het uitgaansleven. Ook in cafe Nasty op het Thorbeckeplein waren ze vorig jaar betrokken bij een enorme vechtpartij.



