Twee aanhoudingen na inbraak op station Duivendrecht

De inbraak die om 3.00 uur 's nachts plaatsvond was voor de politie in de meldkamer live te volgen doordat er camera's bij de supermarkt hangen. Toen toegesnelde agenten op Duivendrecht arriveerden, zagen zij op dat moment vier mannen uit de AH to Go-vestiging rennen.



De achtervolging werd ingezet en een van de verdachten kon meteen worden aangehouden in het steegje naast de Sint-Urbanuskerk. Een andere verdachte probeerde via het water en het spoor te vluchten. De man sprong in een sloot en leek daarmee te ontkomen.



Honden

Inmiddels hadden zich ook twee agenten met honden bij de zoektocht gevoegd, die die voortvluchtige verdachte al snel op het spoor kwamen. De man bleek zich schuil te houden in een van de tuinen aan de overkant van het water en kwam tevoorschijn toen de honden begonnen te blaffen.



De twee verdachten van 19 en 20 jaar uit Amsterdam en Schiedam zitten vast. De twee andere inbrekers zijn nog niet vonden. De politie zoekt getuigen die mogelijk iets kunnen vertellen over de inbraak of de vluchtroute van de nog niet aangehouden verdachten.