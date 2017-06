Twaalf bedrijven kozen na Brexit voor Amsterdam

Het gaat om nieuwe vestigingen of om uitbreiding van bestaande activiteiten, blijkt uit antwoorden van het gemeentebestuur op vragen van Tiers Bakker (SP). De ondernemingen verwachten in drie jaar tijd 450 arbeidsplaatsen te creëren.



Daarnaast heeft Amsterdam contact met nog eens zo'n 50 bedrijven over activiteiten in de regio. Deze partijen hebben nog geen definitieve keuze gemaakt. De gemeente heeft één ambtenaar vrijgemaakt om Britse bedrijven over te halen naar Amsterdam te komen.



Volgens het college leveren de bedrijven die Amsterdam probeert aan te trekken directe en indirecte banen op en zijn ze dus van toegevoegde waarde voor de stad.



Eerder deze week laaide de discussie over het bonusplafond voor bankiers op. Volgens VNO-NCW zorgen de, in vergelijking met anderen Europese landen, strengere Nederlandse regels ervoor dat Britse banken ons land links laten liggen. Dit kost Nederland één miljoen aan belastinginkomsten en 17.000 banen, aldus de lobby-organisatie voor werkgevers.



Deze aantallen, waarvan niet duidelijk is waarop die zijn gebaseerd, worden inmiddels betwist.