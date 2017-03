Turkse Nederlanders verzamelen zich op pleinen in West

Om hoeveel mensen het precies ging, is volgens een woordvoerder van de politie niet duidelijk. Op social media wordt gesproken over een honderdtal Turkse Nederlanders.



De politie hield de hele middag een oogje in het zeil, maar de demonstraties verliepen uiterst vreedzaam. De demonstraten maakten volgens de politie veel herrie, maar de sfeer werd nooit agressief. Sommigen droegen een rode Turkse vlag en er werden leuzen geroepen



In Rotterdam arresteerde de politie zaterdagavond zestien mensen nadat de demonstratie voor het Turkse consulaat uit de hand liep.



De rellen braken uit na het gedwongen vertrek van de Turkse minister voor Familiezaken Fatma Betül Sayan Kaya. Een groot deel van de demonstranten gaf gehoor aan de oproep om vreedzaam te vertrekken. De ME greep in toen de menigte agressief werd.



In Amsterdam verwacht de politie zondagavond geen problemen meer.