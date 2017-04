Referendumlied Turkse Amsterdammers: Stem nee

Het nummer is gecomponeerd door Selim Dogru.



In het lied wordt in het Turks onder meer gezongen: 'Moet de democratie dood? Nee-ee-ee-e (Ha-ha-hayir)' en 'Moeten we het land verdelen? Nee-ee-ee'.



In Turkije wordt in april een omstreden referendum gehouden waarbij het volk kan stemmen voor een grondwetswijziging waardoor de macht niet meer bij het parlement ligt, maar bij president Erodogan.



Ook in Nederland mogen Nederlandse-Turken stemmen. Dat kan vanaf woensdag in Amsterdam, Den Haag en Deventer.