Turks referendum in RAI: busjes brengen stemmers

Op woensdagochtend 09.00 uur zijn de stembussen geopend. Voordat dat gebeurde stonden enkele tientallen mensen te wachten voor de deur om hun stem uit te brengen. Daarna losten de rijen op en verliep het eerste uur rustig.



Er worden groepjes Turkse Nederlanders door busjes bij de RAI afgezet. Eerder deze week meldden tegenstanders van het referendum dat het ja-kamp van president Erdogan dit vervoer zou organiseren, maar dit wordt door de mensen die uit de busjes komen ontkend.



Volgens een woordvoerder wordt de grote toeloop pas in het weekend pas verwacht. Turkse Nederlanders hebben tot zondagavond 21.00 uur de tijd om hun stem uit te brengen, een week voordat Turkije dat zelf doet.



Een van de beurshallen van de RAI is ingericht als stembureau. Er hangen geen posters, wel is er een Turkse vlag bij de ingang. Journalisten zijn binnen niet welkom. De RAI is een van de drie landelijke locaties waar gestemd kan worden, de overige zijn het GIA Trade & Exhibition Centre in Den Haag en sportcentrum De Scheg in Deventer. Een kwart miljoen Turkse Nederlanders heeft stemrecht in het omstreden referendum.



Op 16 april, als ook de rest van de Turkse diaspora en de 58 miljoen Turken zelf gestemd hebben, worden alle stemmen geteld. Het referendum behandelt 18 wijzigingen aan de grondwet, waardoor een presidentieel systeem wordt ingevoerd in Turkije en zittend president Erdogan meer macht naar zich toe trekt. De stemgerechtigden kunnen kiezen uit evet (ja) of hayir (nee).



De afgelopen weken was er veel te doen over het referendum, ook in Amsterdam. Een groep Turkse Amsterdammers componeerde een 'Stem Nee'-lied. Daarnaast werd er gevreesd voor rellen rondom de stembusgang. Eind maart werd bekend dat president Erdogan zelf campagne had willen voeren in de Ziggo Dome.