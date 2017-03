Tuindorp verzet zich tegen bouwplannen op natuurspeelterrein

Vastberaden loopt Frans Schraven (58) het ­terrein van de Puur Natuur Tuin op: een klein stukje groen in Tuindorp Oostzaan, tussen de Oostzanerdijk en de Kometensingel.



Het ge­tsjirp van de vogels overstemt het gezoem van de auto's op de nabijgelegen weg. Het houten hek is behangen met T-shirts waarop met dikke viltstiften 'Hier ­bouwen, nee' en 'Ook natuur is nodig' staat ­geschreven.



Tijdelijk natuurgebied

De Puur Natuur Tuin is in 2013 ontstaan op ­initiatief van Schraven, samen met stichting De Gezonde Stad en buurtbewoners. De gemeente gaf toestemming het braakliggende terrein om te vormen tot een tijdelijk natuurgebied. Maar de natuurtuin moet mogelijk plaatsmaken voor woningen. De gemeente heeft de ambitie er een zelfbouwlocatie van te maken.



Hoewel het terrein niet veel groter is dan een half voetbalveld, is er van alles te vinden. Boomstammen voor een boomhut, compostbakken, moestuintjes, een vijver en zelfs een huis­dierenbegraafplaats.



Schraven wijst enthousiast naar een rij bomen op het veld. "Aan deze kant hebben we fruitbomen geplant. Dit zijn ­perenbomen. We hebben ook appels, pruimen en frambozen. Kinderen vinden het prachtig. Ze gaan hier helemaal los."



Natuurlessen voor scholieren

Als boerenzoon vindt Schraven het belangrijk kinderen de waarde van natuur bij te brengen. Maar de tuin heeft ook een andere functie. "De dijkbewoners zijn mensen met heel verschillende achtergronden. Oud, jong en van verschillende religies. In deze tuin komen ze samen."