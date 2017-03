Tuindorp heeft geen pinautomaat meer: 'Het slaat nergens op'

Zelf heeft ze niet direct last van het verdwijnen van de geldautomaat - ze werkt bij Albert Heijn, waar er een staat. "Maar heel veel buurtbewoners komen hierdoor echt in de problemen. De ING zegt doodleuk: ga maar naar Molenwijk. Dat is vanuit mijn buurt toch al snel zo'n twintig minuten lopen, bergopwaarts. Er wonen hier veel ouderen, dat is voor hen niet te doen. Bovendien hebben veel van de buurtwinkeltjes geen pinapparatuur."



Handtekeningenactie

Dat er in Molenwijk meerdere geldautomaten in een winkelcentrum zitten, maar Tuindorp het zonder moet stellen, roept flinke ergernis op. De Haan: "Waarom zitten er daar drie automaten op tien vierkante meter, waarom kunnen de 14.000 bewoners van Tuindorp er geen krijgen?"



De Haan: "Twee, drie jaar geleden werd de automaat ook al gesloten, waarna we een handtekeningenactie zijn gestart. Daarna werd 'ie toch weer geopend. "



ING heeft het de bewoners echter duidelijk gemaakt dat dat er deze keer niet inzit: de automaat blijft echt weg. Marjan Haan en haar buren zijn nu van plan een andere bank te vragen om een geldautomaat te installeren. "Hopelijk zijn zij wat coulanter, en willen ze bijvoorbeeld zo'n mobiele automaat neerzetten."



Een groep bewoners heeft op AT5 de ING nog één keer gevraagd de zaak te heroverwegen, al heeft dat volgens de bank geen zin.