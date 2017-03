Touringcar kan niet meer ontkomen aan stewards

Dat stelt de Stichting Welkom Amsterdam, dat de diensten organiseert. Na de Prins Hendrikkade volgen vanaf half maart ook de Westerdoksdijk. de De Ruyterkade Oost en het Rokin. Mogelijk komt daar binnenkort onder meer het Museumplein nog bij.



Op een aantal plaatsen in de binnenstad bevinden zich laad- en losstroken die ook bestemd zijn als halteerplaats voor touringcars. Hier deden zich in het verleden problemen voor doordat vrachtauto's en touringcars langer op de halte bleven staan dan toegestaan. Ook maken auto's en taxi's vaak gebruik van de plekken.



Idee is dat de stewards de chauffeurs op de haltes manen door te rijden en zorgen voor een prettige sfeer. Het project loopt sinds 2012 en is tot stand gekomen door een samenwerking van het toeristische bedrijfsleven en de gemeente Amsterdam.



Verhuizing

Volgens projectleider Guido Frankfurther wordt met de nieuwe locaties ingespeeld op de verhuizing van touringcars naar de randen van de stad. "De De Ruyterkade Oost wordt samen met de Zouthaven waarschijnlijk een belangrijk overstappunt voor passagiers tussen touringcars en de rondvaart. We gaan dit jaar al oefenen om ook daar alles in goede banen te leiden."



Afgelopen week maakte wethouder Litjens (Verkeer) bekend dat steeds meer delen van de binnenstad verboden terrein worden voor touringcars. Vanaf 13 april mogen alleen nog toeristenbussen het centrum in die er hun bestemming hebben. Uiteindelijk zullen ze helemaal verdwijnen uit het stadshart.



Bestemmingsverkeer

Uit recent onderzoek is gebleken dat zestig procent van de touringcars op Rokin en Damrak helemaal niet in de stad moet zijn, maar er alleen maar doorheen rijdt. De maatregel wordt versneld ingevoerd en gaat in op 13 april, de start van het toeristenseizoen met Pasen.



Het inrijverbod geldt voor doorgaand touringcarverkeer op de routes Amstel-Rokin-Damrak en de zuidelijke lus Spuistraat-Nieuwezijds Voorburgwal. Chauffeurs die geen directe bestemming hebben in het gebied en het inrijverbod negeren, riskeren een boete van negentig euro.



