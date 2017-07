Tours & Tickets gaat naar het buitenland

Dat bevestigt eigenaar Erik de Visser. Hij is in gesprek met diverse buitenlandse partijen die het systeem van Tours & Tickets naar andere steden in Europa willen halen. Momenteel is het bedrijf zelf bezig met de aankoop van een bedrijf in Berlijn waar de uitbreiding gaat beginnen. Daarna volgen in ieder geval Barcelona, Madrid en Scandinavië.



Al maanden gonzen er geruchten dat het bedrijf, waar momenteel bijna 900 mensen werken, overgenomen zou worden door een groot buitenlands bedrijf. "niets van waar," stelt De Visser. Wel is hij in gesprek met een ander bedrijf om de uitbreiding tot buiten de landsgrenzen mogelijk te maken. "De vraag is of wij ons inkopen bij een andere partij, of dat zij zich bij ons inkopen. Berlijn gaan we in ieder geval zelf al doen."



Interessante bedrijfsvorm

Volgens De Visser is er belangstelling voor de bedrijfsvorm van Tours & Tickets omdat de toeristische industrie in veel steden versnipperd is tussen allerlei verschillende aanbieders. In Amsterdam heeft De Visser in dertig jaar een bedrijf opgebouwd dat niet alleen de attracties beheert, maar ook de kaartverkoop regelt en het vervoer van- en naar de attracties.



"Wij zijn eigenlijk de hele dag bezig met spreiden, terwijl in toeristische bedrijven in andere steden allemaal langs elkaar werken. Daarom is er veel belangstelling voor ons systeem."



In Amsterdam

Ondertussen opent het bedrijf een vestiging op een stil hoekje aan de zijkant van het Centraal Station, mede met het oog op het gebruik van het busplatform achter CS. Onlangs werd daar een proef gehouden waarbij toeristische bussen konden halteren op het gloednieuwe busstation onder de overkapping. Een logische keuze, aldus De Visser.



"Mensen vergeten wel eens dat wij jaarlijks 350.000 mensen de stad uit vervoeren voor regionale trips. Het Centraal Station is hiervoor de ideale locatie, omdat de touringcars er makkelijk de stad in en uit kunnen.'' De gemeente werkt ondertussen met de reders aan een transferpunt in de Zouthaven zodat buspassagiers direct kunnen overstappen op een rondvaartboot."



In Amsterdam krijgt Tours & Tickets veel kritiek omdat het op veel plekken in de binnenstad gevestigd is. Maar volgens De Visser is de internationale uitrol van het merk juist een signaal dat Amsterdam voorop loopt in de omgang met het groeiende toerisme in Europa.



