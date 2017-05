Tot vier jaar cel geëist tegen mannen die drugs dealden per taxi

De mannen (25 tot 38 jaar) zouden een service hebben opgezet waarbij klanten telefonisch drugs konden bestellen, die vervolgens door een taxi op het gewenste adres werden afgeleverd.



De verdachten kwamen in beeld toen in januari 2016 een broer van één van de verdachten in een andere strafzaak werd aangehouden. In zijn woning werden onder meer een telefoon en een kluis met cocaïne en een weegschaal. In de telefoon stonden berichten die over drugshandel leken te gaan.



Vaste klantenkring

In het onderzoek werden vervolgens telefoons getapt, observaties gepleegd, getuigen gehoord, een pseudokoop verricht en doorzoekingen gehouden. Uiteindelijk leidde dat tot de verdenking dat de vijf mannen gedurende langere tijd handelden in verdovende middelen - voornamelijk cocaïne.



De officieren in hun requisitoir: "De verdachten beschikten over een dealtelefoon en hadden een vaste klantenkring. Ze gebruikten onderling bijnamen, hanteerden versluierd taalgebruik als het om verdovende middelen ging en waren zo goed op elkaar ingespeeld dat zij vaak aan een paar woorden genoeg hadden om een drugsdeal succesvol af te ronden. Er was sprake van een goede organisatie; de verdachten hadden duidelijke rollen in hun cocaïne-breng-service-bedrijf."



De verdachten beroepen zich op hun zwijgrecht. De uitspraak is op 15 juni.