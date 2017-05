Tot een jaar cel geëist voor uitbuiting bij wasserij Amsterdam

Volgens de officier van justitie werkten de illegale werknemers onder levensgevaarlijke omstandigheden. Zo droegen ze geen beschermende kleding of schoenen, terwijl zich in de wasserijen verschillende hete onderdelen bevinden. Ook werd er water gebruikt in de buurt van stroom. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid vond de wasserijen zo gevaarlijk, dat die na controle direct dicht meosten.



Bovendien maakten de werknemers lange dagen, waarbij ook 's nachts doorgewerkt werd om de was op tijd bij klanten - voornamelijk hotels - te krijgen. Tegenover het vele werk stond daarentegen maar een kleine vergoeding. Maar omdat de illegalen afhankelijk waren van de wasserij voor inkomen en slaapplaats, moesten zij hier wel mee instemmen.



Uitzichtloosheid

De twee verdachten, die de werknemers ook veelvuldig bedreigden en intimideerden, maakten volgens de officier 'op een schandelijke wijze' gebruik van deze uitzichtloosheid en afhankelijkheid. Zij hadden daarbij maar een doel: zo veel mogelijk omzet draaien voor zo min mogelijk kosten. Naast het lage loon dat betaald werd, droegen de eigenaren ook geen heffingen of premies af.



Vanwege de ernst van deze feiten vindt het OM een eis van 12 maanden gevangenisstraf voor de hoofdverdachte - die beide wasserijen uitbaatte - op zijn plaats. Tegen de medeverdachte die in de wasserij in Amsterdam werkte is een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand geëist.