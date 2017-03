Topvrouw uit Stopera wil meedoen aan Robinson

Bonhof (42) is sinds 2015 verantwoordelijk voor de financiën van de gemeente. In haar aanmeldingsfilmpje zegt Bonhof: "Ze verklaren me voor gek. Einde carrière, geen tijd voor. En toch wil ik meedoen met Expeditie Robinson." Daarna sluit ze af met een sprong in het water.



Bonhof wilde altijd al meedoen aan het tv-programma, maar de afgelopen jaren was deelname alleen voor bekende Nederlanders. "Het staat al jaren op mijn bucketlist. Nu ik de mogelijkheid heb, moet ik ook doen wat ik gezegd heb."



Drinkwater

Ze is benieuwd wat de omstandigheden op het eiland met haar doen, maar heeft ook een maatschappelijk doel voor ogen. "Ik wil graag aandacht vragen voor schoon drinkwater. In Nederland is het heel vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt, maar in veel landen is dat niet zo."



Tijdens zendtijd is Bonhof daarom van plan het gesprek aan te knopen met haar mede-expeditieleden. "Dan zeg ik: Jongens, we hebben nu geen eten, maar zonder drinkwater zouden we het allang hebben opgegeven." Als ze het schopt tot winnares, zal het prijzengeld ten deel vallen aan een goed doel dat zich met schoon drinkwater bezighoudt.