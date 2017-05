Topdrukte verwacht rond Johan Cruijff Arena

De Toppers treden op in een uitverkochte Johan Cruijff Arena, Anouk in een uitverkochte Ziggo Dome en Eddie Vedder in een uitverkochte Afas Live.



Naar schatting zullen er 150.000 mensen op de been zijn. Om dit in goede banen te leiden wordt in de Johan Cruijff Arena een pop-upverkeerscentrale ingezet: het Operationeel Mobiliteitscentrum. Alle partijen die te maken hebben met vervoer, verkeer en veiligheid werken hier samen als één team.



"Alle gegevens uit het gebied komen samen" zegt Steffart Buijs van de Johan Cruijff Arena. "Zo willen we voorkomen dat mensen lang in de rij staan, terwijl er bij wijze van spreken 200 meter verderop nog plek is."



Het GVB zal zaterdagavond extra ritten gaan rijden vanaf Bijlmer Arena. Metro 54 richting Centraal Station vertrekt daar om 0.30, 0.45 en 1.15 uur, en metro 50 richting Isolatorweg zal een extra rit rijden om 1.00 uur.



Lees ook het verslag van het concert van de Toppers: Tooi, cowboypak en hoog ken-je-deze-noggehalte