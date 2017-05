Toerist in Amsterdam gaat meer belasting betalen

Het zijn de eerste stappen die de gemeente zet om via de toeristenbelasting te beïnvloeden welke soorten toeristen hier welkom zijn. "Het sturen op kwaliteitstoerisme is wat we moeten doen," vindt wethouder Udo Kock (Financiën).



Op dit moment betalen toeristen belasting als zij overnachten in een hotel of Airbnb, maar niet als zij op een zee- of riviercruise naar de stad komen.



Dat gaat veranderen. Vanaf 2019 int de gemeente ook toeristenbelasting op cruises. Opbrengst: 2,2 miljoen per jaar.



Toeristen gaan ook belasting betalen als zij in de stad gebruik maken van een hop-on-hop-offbus. Dit moet jaarlijks 0,4 miljoen opleveren. Rondvaartpassagiers betalen al belasting, zo'n 65 cent per vaartocht.



Consequent beleid

De PvdA had al in 2016 via een motie gevraagd passagiers van cruises te belasten en is blij met deze maatregel en de taks op rondritten. "Al is het veel te laat ingevoerd," zegt fractievoorzitter Marjolein Moorman.



Toerismedeskundige Stephen Hodes noemt de invoering van deze belastingen 'een uitstekend idee'. "Ik zou niet weten waarom een toerist niet zou betalen als hij per cruiseboot naar de stad komt. Dit is consequent beleid."