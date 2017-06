Toch vraagtekens rond dood fietser (54) Amstelveen

Dat meldt de politie in het Tv-programma Opsporing Verzocht.



Schilp werd in de nacht van 8 op 9 april langs de kant van de Noorddammerweg in Amstelveen gevonden met zware verwondingen. Rond 02.30 uur was hij na een feestje richting huis gefietst. De nacht erop overleed de Amsterdammer aan zijn verwondingen.



Mogelijk aangereden

In eerste instantie ging de politie niet uit van een misdrijf omdat er geen verwondingen waren aangetroffen die wezen op geweld of een aanrijding. Toen was de aanname dat Schilp misschien zelf was gevallen.



Het vreemde is echter dat de man niet op het fietspad, maar op de rijbaan is gevonden. Ook lijken de verwonding niet bij een eenzijdig ongeluk te passen. Nu acht de politie het toch mogelijk dat de man is aangereden, waarbij de dader misschien is doorgereden.



Vrachtwagen

De politie is specifiek op zoek naar mensen die op de bewuste nacht een snel rijdende vrachtwagen hebben gezien. In Amstelveen werd die nacht melding gedaan van een vrachtwagen die met hoge snelheid Amstelveen binnen reed. Ook zoekt de politie mensen die de fietsende man de nacht van 8 april hebben gezien.