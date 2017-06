Tips kijkers essentieel in oplossen zaken

Die cijfers komen uit het rapport 'Jaarcijfers 2016 landelijke opsporingscommunicatie' dat de politie dinsdag presenteerde. Volgens dat rapport kwamen in 2016 in landelijke tv-programma's 342 politieonderzoeken onder de aandacht. In veertig procent van deze zaken werden vervolgens verdachten aangehouden of identiteiten vastgesteld.



Zo leverden kijkerstips een arrestatie op in de zaak over een reeks gewelddadige verkrachtingen in Amsterdam eind januari. Het DNA van de verdachte bleek overeen te komen met het DNA gevonden bij de slachtoffers.



Opsporing Verzocht

Een van de platformen die door de politie wordt gebruikt om zaken landelijk onder de aandacht te brengen is het tv-programma Opsporing Verzocht. In 2016 leverde dit niet alleen tips van kijkers op, ook leidde de uitzendingen ervoor dat daders zich na het programma zelf bij de politie meldden.



Het programma bestaat in 2017 alweer 35 jaar. Het seizoen van 2015/2016 was qua kijkcijfers het meest succesvolle seizoen ooit voor het programma. Gemiddeld stemden 1.25 miljoen kijkers af per aflevering.



Ook zet de politie steeds meer sociale media in. In Amsterdam West leidde het gebruik van deze platforms en het Mobile Media Lab tot bijvoorbeeld de aanhouding in de zaak van de vermoorde fietsenmaker.