Tij keert in Amsterdamse obesitasepidemie

Van der Burg: "Een gezondere omgeving is een voorwaarde voor kinderen om zich gezonder te gedragen. Je kunt een kind wel vertellen dat het water moet drinken, moet bewegen en gezond moet eten, maar hoeveel haalt dat uit als er geen watertappunten in de school zijn, de stoep onveilig is en de kantine vol ligt met ongezonde dingen?"



Zowel het percentage als het aantal dikke kinderen in de stad is weer lager dan het jaar ervoor. Ook is het verschil met de landelijke cijfers afgenomen. Landelijk is nog steeds 12 procent van de kinderen te dik, tegen 18,5 procent van de Amsterdammers.



"We zijn heel blij dat we juist ook goed scoren in de wijken met de laagste sociaaleconomische groep," zegt de wethouder, "want dat blijken steeds weer de moeilijkste gevallen te zijn." Mensen met weinig geld zijn vaker dik, en dikker, dan mensen met een hoger inkomen en status.



Kindermarketing

Zeker voor een VVD-wethouder is Van der Burg behoorlijk radicaal in zijn opvattingen over gezondheid en omgeving. Zo lobbyt hij actief voor overheidsingrijpen tegen de voedingsindustrie, en nam Amsterdam als enige Nederlandse stad plaats in de Alliantie Stop Kindermarketing. Ook is hij - lijnrecht tegen het partijprogramma van de VVD in - voorstander van een suiker- en vettaks en van een stoplichtsysteem op producten, waarmee in één oogopslag kan worden gezien of het te veel zout, suiker of vet bevat.



Ook werd een verbod ingesteld voor sponsoring bij gemeentelijke sportevenementen door ongezonde bedrijven. Van der Burg: "PEC Zwolle heeft als shirtsponsor de tekst 'Drink water'. Dat zou ik bij Ajax ook wel willen. Maar dat wordt te duur, denk ik."



De Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht kost 5,2 miljoen euro per jaar. Daarvan komt 2,5 miljoen van de gemeente, de rest van het rijk.



