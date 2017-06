Tiësto liever in Amsterdam dan in Los Angeles

Dat vertelt de dj in een interview met het Amerikaanse muziekblad Billboard.



Hij dook eerder de studio in in Los Angeles, maar was niet kapot van die ervaring. "L.A. is cool, maar het is daar moeilijk omdat er zoveel jaknikkers zijn. Bij alles wat je doet roept iedereen dat het geweldig is. Alles is 'awesome'. Terwijl jij je dan realiseert; wacht eens even, zo goed is het niet. Het is moeilijk om daar echt te klikken met mensen. Mijn voorkeur ligt bij Zweden en Amsterdam."



Hij is niet de enige Nederlandse dj met een voorkeur voor de hoofdstad, zijn collega Martin Garrix kocht in april studio FC Walvisch in Oost, waar al veel wereldsterren over de vloer kwamen. Garrix blijft als Amstelvener wel dichter bij huis dan Verwest, die is geboren in Breda.



De kou in Zweden

Verwest heeft zes jaar in Zweden gewoond en zegt dat hij het daar ook fijn werken vindt. Dat heeft volgens hem te maken met het winterse weer in dat land. "Daardoor is iedereen gewoon in de studio. Ze maken daar zulke goede muziek, omdat ze daar zes maanden in de studio zitten."



De 48-jarige dj is nog lang niet uitgekeken op zijn vak. "Ik draai al heel lang mee, en ik geniet er nog steeds van. Ik voel me niet mijn eigen leeftijd, ik voel me 25. Ik wil muziek blijven maken, aan mijn sets blijven werken. Ik hoef geen andere weg in te slaan, ik hou van wat ik doe."