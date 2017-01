'Arrestatie bij demonstratie tegen Amerikaans inreisverbod op Schiphol'

Volgens Anne Fleur Dekker werden de demonstranten hardhandig de hal van Schiphol uitgewerkt door de marechaussee, toen ze die probeerden te betreden. Volgens Dekker raakten daarbij mensen lichtgewond en vielen ze op de grond. Een woordvoerder van de marechaussee wil (nog) niet reageren op de situatie op Schiphol.



Omdat de demonstratie zo kort van tevoren (zondagmiddag) was aangekondigd, waren er geen afspraken met politie en marechaussee over wat wel en niet mocht. Ter plaatse was de demonstranten wel te kennen gegeven dat ze de hal van Schiphol niet in mochten. Dekker: "Maar we wilden KLM per se confronteren met de praktijken waar ze aan meewerken."



Vliegtuigmaatschappij KLM weigerde dit weekeinde wegens het inreisverbod een aantal passagiers mee te nemen die naar de Verenigde Staten wilden. Een woordvoerster van de KLM zei zondag dat het bedrijf daarmee de instructies van de Amerikaanse autoriteiten opvolgt.



De betogers droegen borden met teksten als 'Trump psychopaat' en 'Stop Trump en Wilders'. Volgens de actievoerders zitten er over de hele wereld zo'n tweehonderd mensen vast op vliegvelden, omdat ze de VS niet in mogen.