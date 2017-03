Tien jaar geëist voor moord in club The Sand

Nigeria

Verschillende getuigen zagen na het dodelijke schot een man met een hoofdwond in een opvallend t-shirt van het merk Philip Plein weglopen. S. raakte die avond gewond aan zijn hoofd én droeg een opvallend Philip Pleinshirt. Op de route die de schutter liep, werd bloed van S. gevonden.



Hij ontkent echter te hebben geschoten. "Ik kreeg ineens een klap op mijn hoofd, misschien wel met een fles, ik weet het niet. Ik was gedesoriënteerd en heb voor mijn leven moeten rennen."



Na de schietpartij vertrok S. naar Nigeria. De schietpartij bleek voor The Sand het laatste geweldsincident in een lange rij: de burgemeester sloot de zaak voorgoed.



Conflicten

Volgens S.' advocaat Peter Plasman is het ook mogelijk dat een ander het dodelijke schot loste, maar dat getuigen daarover niet zouden durven verklaren. Veel aanwezigen op het feest lieten bij de politie niet het achterste van hun tong zien.



Tettey was onder zeel veel aliassen actief in het criminele milieu. Hij werd genoemd als betrokkene bij onder meer fraudezaken en drugshandel. Daardoor zou hij in meerdere conflicten zijn verwikkeld.



Ook S. werd eerder in Nederland en buitenland veroordeeld voor de bekende 419-fraude, die lange tijd vooral door Nigerianen werd gepleegd.