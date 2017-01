Tien jaar cel voor doodsteken huisgenoot in Oost

De 53-jarige Amsterdammer stak de man op 1 augustus 2014 in een woning in de Indische Buurt in zijn hals en nek, waardoor deze kwam te overlijden. Het lichaam van de 36-jarige man werd drie dagen later op het balkon van de woning aangetroffen.



De huisgenoot kwam in beeld als verdachte omdat er geen tekenen van inbraak werden aangetroffen. Wel werd er een broek van de verdachte gevonden met bloed van het slachtoffer erop.



Frankrijk

De zaak is nu pas behandeld, omdat de huisgenoot daarna naar Frankrijk is gevlucht. In februari 2016 werd de Amsterdammer door Frankrijk aan Nederland uitgeleverd. Dit nadat de Franse politie een telefoongesprek had opgevangen en opgenomen waarin de verdachte opbiechtte dat hij iemand in Nederland had vermoord.



Uit psychologisch onderzoek is gebleken dat de man licht zwakzinnig is. Dit heeft de rechter echter niet meegewogen in de opgelegde straf, omdat de man zijn daad blijft ontkennen, maar wel op de vlucht is geslagen. Dat duidt er volgens de rechter op dat hij wel degelijk besef had van zijn daad.