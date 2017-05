Thuisbezorgd-oprichter is rijkste jonge miljonair

De 39-jarige Groen stond in 2016 nog op de derde plek van de top 100 jonge miljonairs van zakenblad Quote, maar stoot dankzij de beursgang van Takeaway, de internationale naam van zijn bedrijf, dit jaar door naar de eerste plek. Quote schat het vermogen van Groen op 460 miljoen euro.



Daarmee is hij de vorige lijstaanvoerders, Coolblue-oprichters Pieter Zwart en Paul de Jong, voorbij. Zij bezitten volgens Quote respectievelijk 255 en 215 miljoen euro.



Miljard

De online maaltijdbezorger ging in september naar de beurs en is sindsdien meer dan een miljard euro waard. Met de beursgang haalde Takeaway, dat sinds 2016 een hoofdkantoor heeft op het Amsterdamse Oosterdokseiland, 328 miljoen euro op. Groen, die het bedrijf in 2000 als student begon, bezit 35,7 procent van de aandelen.



Ondanks dat Takeaway nog geen winst maakt, zit de omzet van het bedrijf wel in de lift. Het aantal bestellingen steeg vorig jaar met 46 procent. De omzet kwam daarmee uit op zo'n 112 miljoen euro. In 2015 was dat nog 77 miljoen.



Martin Garrix

De miljonairs op de lijst van Quote zijn gezamenlijk een stuk rijker geworden dan vorig jaar. In totaal bezitten de 100 Nederlanders een vermogen van 2,3 miljard euro, een stijging van ruim 45 procent.



Opvallend op de lijst is de toename van het aantal twintigers. Dit jaar zijn dat er acht, wat een verdubbeling is ten opzichte van 2016. Net als vorig jaar is Martin Garrix (21) de jongste op de lijst. Het vermogen van de Amstelveense dj bedraagt volgens Quote zo'n 14 miljoen euro.



Lees ook: Het recept van Jitse Groen (Thuisbezorgd): Alleen de nummer-1-positie telt