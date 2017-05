Thuisbezorgd.nl steeds populairder

In het eerste kwartaal van dit jaar was de site goed voor ruim 6,2 miljoen bestellingen, hetgeen een stijging betekende van 31 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.



Thuisbezorgd.nl is onderdeel van het aan de Amsterdamse beursgenoteerde Takeaway.com, dat met soortgelijke sites ook actief is in onder meer Duitsland en België.



Het aantal orders van de hele groep steeg afgelopen kwartaal met 47 procent tot 15,8 miljoen bestellingen. In Duitsland groeide het aantal orders met 47 procent. De divisie 'Others', van Takeaway, met landen als Frankrijk, Polen en Vietnam, kende een ordergroei van 79 procent.



Topman Jitse Groen benadrukte in een toelichting dat Takeaway zijn marktpositie heeft verstevigd en dat het bedrijf verder zal investeren in marketing en in de restaurantbezorgdienst Scoober om "om snel als mogelijk" verder te groeien.