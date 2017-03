Thomas blijkt de mol en Sanne de winnaar van Wie is de Mol?

In 55 test is maar twee keer de juiste Mol aangeklikt, twee keer stipte Sanne Wallis de Vries Thomas Cammeart als Mol aan. Zij wint dan ook en neemt een prijzenpot van 24.320 euro mee naar huis. Jochem van Gelder blijft achter als verliezer.



Er heerste een tweedeling in het publiek dat zaterdagavond op grote schermen bij VondelCS naar de laatste aflevering van Wie is de Mol? stond te kijken. Dat bleek wel toen presentator Art Rooijakkers vroeg wie de toegestroomde fans het meest verdachten: zonder decibelmeter was er geen onderscheid te maken.



Verbazing

Wanneer Thomas zijn rol als saboteur van het spelprogramma bekendmaakt, zorgt dat dan ook bij de ene helft van de fans voor verbazing, terwijl anderen hun gelijk nog maar eens benadrukken. "Ik zei het al vanaf het begin," klinkt een tienermeisje boven het publiek uit.



Want terwijl bij het vorige seizoen voor de fanatieke fans al vanaf aflevering twee vaststond dat tv-presentator Klaas van Kruistum de Mol was, heerste bij zowel kijkers als kandidaten dit keer een stuk meer verwarring.



Tot vlak voor de finale leek niemand van de deelnemers Thomas echt te verdenken en pas in de laatste weken werd hij ook door vele kijkers bestempeld als hoofdverdachte. Moltalk, de nabeschouwing met oud-Mol-kandidaten op NPO3, droeg daar niet echt aan bij: voor elke deelnemer was wel een theorie te bedenken waarom hij of zij de Mol kon zijn, zo bleek.



Kijkcijferrecord

Toch zorgde de hang naar net dat beetje meer informatie in de Mol-zoektocht ervoor dat het nabeschouwingsprogramma wekelijks bijna een miljoen kijkers wist te trekken, zelfs nadat het dit seizoen moest verkassen van NPO1 naar NPO3. De korte talkshow met dit jaar Margriet van der Linden en Chris Zeegers als presentatieduo trok daarmee geregeld zelfs meer kijkers dan het nieuwe programma van Paul de Leeuw, waarvoor het moest wijken.



Maar ook Wie is de Mol? zelf wist dit seizoen meer kijkers te trekken: zowel de start- als finaleaflevering vestigden een kijkcijferrecord. En dat is zaterdagavond ook terug te zien bij Vondel CS, waar het elk jaar nog drukker lijkt te worden. Al aan het einde van de middag verzamelden fans zich bij de hekken in het Vondelpark om zo de mensen die zij wekenlang in de gaten hielden op verdachte acties eens écht in de ogen te kunnen kijken.