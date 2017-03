Terugkijken: Aretha Franklin in een kolkend Concertgebouw

Als Franklin klaar is met haar cover van Satisfaction (The Rolling Stones) pakt een man, blijkbaar werkzaam bij het Concertgebouw, de microfoon. Schreeuwend maant hij het publiek tot kalmte, zo is te zien op beelden die op YouTube staan. "En nu gaat u allemaal zitten, anders gaat de show niet door!"



Inderdaad, het waren andere tijden. Het is april 1968 als The Queen of Soul het Concertgebouw aandoet, tijdens haar eerste buitenlandse tour. Het is meteen ook haar laatste, want ze heeft vliegangst.



In het Concertgebouw treft ze een kolkende zaal, vol jongeren die al meteen bij het eerste nummer - Satisfaction dus - van hun stoel komen. Franklin lijkt, in tegenstelling tot de organisatie, niet erg onder de indruk. Na de waarschuwing gaan de meeste bezoekers zitten, maar erg rustig worden ze niet.



'Motorische muziek'

Het Parool was bij het nachtconcert aanwezig en meteen de volgende dag verscheen een recensie, geschreven door Michiel de Ruijter. Hij was diep onder de indruk van het concert.



De Ruijter had 'diepzwarte, opwindende muziek' gehoord. In de zaal heerste 'een maximum geladen elektrische sfeer' en wat Aretha Franklin en haar band brachten klonk als 'een soort bezweringsformule van motorische muziek'.



Q-Factory

De Ruijter, die normaal gesproken over jazz schreef in Het Parool, besloot zijn recensie van het soulconcert bijna jubelend: 'Vooral wanneer ze zelf aan de piano zit, bijna de helft van het programma, blijkt eens te meer haar ongeëvenaarde vermogen haar kracht, haar power over te brengen. Black power, want dat is deze muziek, en iedereen is er voor gevallen.'



Bijna 50 jaar na het concert in Amsterdam viert Franklin haar 75ste verjaardag. In Amsterdam, de stad waar ze op 26ste jarige leeftijd zoveel indruk maakte in het Concertgebouw, wordt een beetje meegevierd: Shirma Rouse eert de Queen of Soul met een concert in Q-Factory.



