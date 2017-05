Terugkijken: Ajax op het Museumplein 20 seconden

Van der Laan tevreden

Burgemeester Eberhard van der Laan is tevreden over het gedrag van de meer dan 100.000 Ajax-supporters die woensdagavond in de hoofdstad waren.



Ze bekeken daar via grote schermen de finalewedstrijd van de Europa League van Ajax tegen Manchester United. In een reactie zei Van der Laan donderdag: "De supporters wil ik bedanken omdat ze goed hebben gezorgd voor hun club en de stad. Gisteravond was de bekroning voor het vertrouwen dat ze hebben teruggewonnen.''



Ook bedankt de burgemeester Ajax 'voor een fijn seizoen, waarin ze vaak prachtig voetbalden'. "We hebben helaas, maar terecht verloren. Zoals iemand schreef: ze hebben ons weer een glimp van Johan Cruijff gegeven."



Treinen

Supporters zorgden na afloop wel voor overlast op het Centraal Station van Amsterdam. "Het was extreem druk. Bovendien liepen mensen over het spoor en werd er hier en daar aan de noodrem getrokken. Dat helpt natuurlijk niet'', aldus een NS-woordvoerder.



NS heeft zijn best gedaan om alle voetbalfans met de trein terug te vervoeren. "We hebben extra en langere treinen ingezet en treinen die volgens de dienstregeling klaar waren, hebben we toch nog ingezet.'' Met de nachttrein en dankzij extra treinen was volgens hem uiteindelijk iedereen rond 02.30 uur vertrokken.