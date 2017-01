Terugkerende wintersporters wachten sneeuw en ijzel

Sneeuwval

In Zuid-Duitsland en delen van Oostenrijk zorgde flinke sneeuwval gisteren al voor problemen op de weg. De Duitse Weerdienst heeft code rood afgegeven voor een groot deel van het zuiden. Dat is overigens niet de hoogste waarschuwingscategorie; boven rood staat nog paars voor extreem weer.



Een storing trekt zaterdag in de loop van de dag Duitsland in. Eerst valt er sneeuw, later natte sneeuw en plaatselijk mogelijk ijzel in het westen van Duitsland. Hierdoor kunnen de doorgaande routes, zoals de A7 over de Fernpas, de A12 door het Inntal en de A14 door Vorarlberg, plaatselijk slecht berijdbaar zijn, wat tot flink wat extra reistijd kan leiden. Weerplaza raadt ook mensen die vanuit het Sauerland terug naar huis gaan aan zo vroeg mogelijk te vertrekken.