Syrische advocaten bezoeken Amsterdamse rechtbank

Zo keek een handvol uit Syrië gevluchte juristen en advocaten eerder deze maand vol verbazing naar de Nederlandse Syriëganger in de rechtbank in Amsterdam. Tot twee keer toe probeerde de 23-jarige man zich in Syrië aan te sluiten bij een terroristische organisatie. De groep ex-vluchtelingen vindt het nauwelijks te bevatten dat iemand doelbewust die kant op wil.



Ook vinden ze het opvallend dat de rechter een serieus en normaal gesprek voert met de verdachte. En dat de verdachte niet is mishandeld in de gevangenis.



Actieve leden

De Syrische juristen zijn lid van het Syria Legal Network, een vorig jaar opgerichte Nederlandse organisatie voor uit Syrië gevluchte mensen met een juridische achtergrond. Inmiddels hebben zo'n driehonderd mensen zich bij het netwerk aangesloten. Het aantal actieve leden schommelt rond de vijftig.



Het netwerk is opgericht door Frederiek de Vlaming, docent Internationaal Recht aan de Universiteit van Amsterdam. "Tijdens een diner met asielzoekers in Amsterdam, kwam ik erachter dat veel Syrische vluchtelingen een juridische achtergrond hadden. We besloten eens bij elkaar te komen en zo is het balletje gaan rollen.''



Ongeveer drie keer per maand komt de groep bij elkaar, meestal in de UvA, voor lezingen of discussies. Geregeld gaan ze ook richting Den Haag, bijvoorbeeld voor een zitting van het Internationaal Strafhof. Ook de uitspraak afgelopen week in de zaak van de Syriëganger - 31 maanden cel, de eis was 42 maanden - was voer voor een flinke discussie.



'Wie er geld heeft'

De 27-jarige Klodia Khajadourian studeerde rechten in de Syrische stad Aleppo en kwam vorig jaar naar Nederland. "Op papier is de Syrische rechtspraak gebaseerd op het Franse systeem en de Sharia, de islamitische wet. Maar in de praktijk gaat het vooral over wie er geld heeft.''



Na diverse omzwervingen in asielzoekerscentra, heeft ze nu een verblijfsstatus en woont ze in Amsterdam. "We hebben veel steun aan elkaar. We helpen elkaar en andere vluchtelingen met het vinden van een huis, werk of een studie.''



In september begint ze aan een masterstudie in Rotterdam. "Uiteindelijk wil ik terug naar Syrië. Met alle kennis die ik hier heb opgedaan over een democratisch rechtssysteem, hoop ik te kunnen bijdragen aan een veiliger en democratisch Syrië.''