Sylvana Simons wil Artikel 1 in Amsterdamse gemeenteraad

Simons doet haar plannen woensdagochtend in de Telegraaf uit de doeken. Ian van der Kooye, campagneleider van Artikel 1, bevestigt de berichtgeving.



Van der Kooye laat weten dat tijdens de aanstaande ledenvergadering in mei de plannen worden besproken. "Het is niet aan Sylvana Simons om te beslissen of Artikel 1 gaat meedraaien in de Amsterdamse gemeenteraad. Daar gaan de leden over en die stemmen halverwege mei. Maar het is zeker aannemelijk dat we de gemeentepolitiek ingaan."



Geluid van Artikel 1

Simons is positief gestemd. "We hebben genoeg reden om met Artikel 1 zeker in Amsterdam mee te gaan doen," zegt ze.