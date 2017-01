Sylvana Simons: In Amsterdam krijg ik knuffels op straat

Sylvana Simons stapte eind december uit de politieke partij Denk en kondigde aan dat ze een nieuwe partij begint onder de naam Artikel 1. Bij Denk was ze onder meer ontevreden over de ruimte die ze kreeg om te spreken over de rechten van lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (lhbt'ers).



In NRC zegt ze daarover: "Ik heb duizend vragen gesteld toen we begonnen. Die aandacht voor lhbt'ers was voor mij ononderhandelbaar. Zij zeiden toen dat ze juist behoefte aan mijn geluid hadden, dat ze graag verbreding wilden. Dat bleek in praktijk toch moeilijk."



Nadat de oud-presentatrice zich in mei aansloot bij Denk, kreeg ze een stortvloed van beledigende of racistisce berichten op sociale media over zich heen en werd zij meerdere malen bedreigd. Zeker tien mensen worden daarvoor door het Openbaar Ministerie vervolgd.



