Stuur gratis een kaartje naar de burgemeester met Eberhardpost

'We zagen het nieuws dat Van der Laan uitgezaaide longkanker heeft en dachten: dit is echt heel erg klote," zegt Wilbert van de Kamp, oprichter van Omapost, een applicatie waarmee je fysieke kaarten kunt sturen. "Dit is een man die voor heel veel mensen een voorbeeld is. We willen de burgemeester daarom graag een hart onder de riem steken."



Reden voor de makers van Omapost om een speciale Van der Laan-update door te voeren. Eberhardpost, zoals de nieuwe functionaliteit in de app heet, is vanaf dinsdag beschikbaar en blijft minstens twee weken actief.



Tekst en foto

Iedereen die de Amsterdamse burgemeester wil steunen kan hem dankzij de nieuwe update een gratis kaartje sturen. Tekst en foto op de kaart mogen door de verzender worden uitgezocht. De verzendkosten zijn voor rekening van Omapost.