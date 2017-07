Studentenhuis vaker doelwit inbreker

Inbrekers hebben namelijk maar 30 seconden nodig om in te breken Woordvoerder Landelijke Studentenvakbond

Een landelijke informatiecampagne moet een eind maken aan de inbraakgolf. De aftrap daarvan is woensdag met een ludieke actie in het centrum van Groningen. Bij een stellage op het Waagplein krijgen studenten de kans om zelf in te breken.



Studentensteden

Zo ervaren ze hoe makkelijk het is. "Inbrekers hebben namelijk maar 30 seconden nodig om in te breken,'' aldus de organisaties. In de studentensteden Amsterdam, Leiden, Utrecht en Zwolle zijn en worden posters en kaarten verspreid. Ook vinden er verschillende lokale acties plaats.



Daarbij vragen studenten via onder meer Facebook aandacht voor het probleem. Exacte cijfers van inbraken in studentenhuizen zijn er niet. Dat komt omdat veel studenten geen aangifte doen. Daarnaast staat op de aangifte niet gespecificeerd of het om een studentenhuis of gewoon woonhuis gaat.