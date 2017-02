Straatvoetbalbond eist 75.000 euro van Burger King

'Respect, samenspel en plezier,' zo staat er in het logo van de in Amsterdam gevestigde Straatvoetbalbond Nederland. Een andere slagzin die de goede intenties benadrukt: 'schop de bal, geen rotzooi'.



Met Edgar Davids en Humberto Tan als medeoprichters probeert de straatvoetbalbond al vanaf 2008 de sociale samenhang in wijken te verbeteren.



Openstaande rekening

Het is hoe dan ook een sympathiek initiatief, waar Burger King zich graag achter schaarde. Het kwam tot een sponsorovereenkomst, de fastfoodketen is tenslotte ook sponsor van de Eredivisie.



Burger King is als sponsor echter in gebreke gebleven, zo stelt de Straatvoetbalbond. Er staat nog een openstaande rekening van 75.000 euro. Dat geld is vorig jaar al uitgegeven voor een groot straatvoetbaltoernooi. Als Burger King niet over de brug komt, loopt de bedrijfsvoering gevaar, aldus de Straatvoetbalbond.



Dinsdag dient een kort geding in de Amsterdamse rechtbank.