Stemmers in Noord aan het woord: 'Stem is nu ongeldig'

Irene: 'De aardbol is van iedereen'

Irene Maas (72) uit Noord is op weg naar de bingoclub in wijkcentrum De Evenaar in Tuindorp-Oostzaan en gaat er ook stemmen. Twee vliegen in één klap.



"Ik ben een trouwe stemmer. Elke keer denk ik: ik schei ermee uit, maar dan ga ik toch weer. Laatst op Internationale Vrouwendag realiseerde ik me dat er zo hard voor is gevochten dat iedereen mag stemmen. Van huis uit heb ik meegekregen dat je PvdA moet stemmen, maar nu stem ik SP. Emile Roemer komt duidelijk over en is geen schreeuwer. In mijn wijk stemmen veel mensen PVV, maar ik vind het zinloos om daarop te stemmen. Ik heb zelf ook drie buitenlanders op m'n trap, maar ik heb er geen problemen mee. Die hebben ook het recht om ergens te wonen. De aardbol is groot genoeg en die is van iedereen."