Steenkool verbannen uit de Amsterdamse haven

De drie steenkoolterminals in de Amsterdamse haven moeten uiterlijk in 2030 overgaan op andere ladingstromen. Of ze moeten plaatsmaken voor andere activiteiten waar de haven meer toekomst in ziet, zoals industrie of de circulaire economie rond recycling van grondstoffen.



Koen Overtoom, in december benoemd tot nieuwe topman van het Amsterdamse havenbedrijf, zet 'een stip aan de horizon'. Door de kolenoverslagbedrijven Rietlanden en OBA nu al aan te kondigen dat steenkool per 2030 niet meer welkom is, krijgen die bedrijven ruim de tijd om over te schakelen op andere bulkstoffen, zoals mineralen, grondstoffen of reststromen.



In steenkool zit geen toekomst, concludeert de haven. De overslag van kolen zakte de laatste jaren al weg. Maar vorig jaar ging het altijd nog om 16,1 miljoen ton, ruim een vijfde van de Amsterdamse overslag. De drie kolenterminals, samen 110 hectare, hebben 350 mensen in dienst.



'Stroef'

Indirect loopt het aantal banen dat gemoeid is met de kolenoverslag gemakkelijk op tot het vijfvoudige.