Stadsschouwburg stopt met jongerentak

'We hebben het een aantal jaar met succes gedaan, maar jongeren bewegen snel," zegt een woordvoerder van de Stadsschouwburg. "De oprichters zijn ook al wat ouder, dus we gaan op zoek naar een nieuwe generatie."



De SSBA Salon bestaat vijf jaar en programmeert wekelijks in de Stadsschouwburg. De Salon organiseert programma's over theater, maar ook over andere onderwerpen die spelen in de culturele sector.



Tegen de trend in

Oprichter Maarten Bul (33) is erg teleurgesteld. "Met ingang van volgende maand stoppen we. Wij vinden het een opvallende beslissing. Het is tegen de trend in." Volgens hem is de Salon goed voor 5000 bezoekers per jaar boven op de 5000 jongeren tussen de 20 en 35 jaar oud die al jaarlijks een voorstelling in de Grote Zaal bezoeken.Nu er gesprekken gaande zijn over een fusie tussen Stadsschouwburg en Toneelgroep Amsterdam zal het nog wel even duren voordat iets vervangends wordt opgericht.



Vervolgplannen

"We wachten voorlopig met het uitrollen van vervolgplannen totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst," aldus de woordvoerder van de Stadsschouwburg: Wel is het de bedoeling dat een nieuw platform wederom de naam 'Salon' zal dragen. "Die naam is van ons en dat past ook goed."



Bul hoopt intussen het netwerk van de Salon bij een andere culturele instelling te kunnen onderbrengen.