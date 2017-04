Stadsnomaden verhuizen komende weken naar Westhavenweg

Dat schrijft burgemeester Eberhard van der Laan dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.



De huidige locatie was voor een jaar toegewezen aan de stadsnomaden als caravanstandplaats en had in febuari 2017 al ontruimd moeten zijn.



De verhuizing liet op zich wachten omdat door Groenlinks bezwaar was ingediend tegen de nieuwe locatie, die een derde kleiner is dan de huidige. Op de huidige locatie zouden de caravans en trailers van de 32 stadsnomaden al heel dicht op elkaar staan. Een nog kleiner terrein zou brandgevaarlijk zijn.



Herbeoordeling

Naar aanleiding van dit bezwaar werd het terrein de afgelopen weken nogmaals onder de loep genomen door onder andere brandweer en politie. Maar ook in de herbeoordeling achtten zij het terrein geschikt.



Gemiddeld hebben de bewoners 20 vierkante meter standplaats per persoon en het hele terrein zou goed begaanbaar zijn voor hulpdiensten in geval van calamiteiten.



Zo snel mogelijk

Van der Laan wil dat de verhuizing zo snel mogelijk plaatsvindt. De komende weken worden de caravans van de stadsnomaden onder begeleiding van de gemeente verhuisd naar de nieuwe locatie, waar zij het komende jaar kunnen wonen.



Ondanks de beslissing van de burgemeester zei

Groenlinks-fractievoorzitter Rutger Groot Wassink dinsdag vooralsnog niet op te geven en te gaan kijken of de verhuizing toch kan worden tegengehouden. De stadsnomaden hopen zelf een permanente locatie toegewezen te krijgen.



De Westerhavenweg is inmiddels al de zevende woonplaats van de stadsnomaden in de afgelopen vijf jaar. Eerder woonden zij op andere verschillende braakliggende terreinen waaronder 't Landje aan Dortmuiden in Westpoort, Zeeburgereiland, de Volendammerweg en de Toetsenbordweg in Noord en achter het AMC in Zuidoost.



