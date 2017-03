Stadsnomaden moeten verhuizen naar kleinere locatie

Aan verhuizen zijn de inmiddels 35 stadsnomaden inmiddels wel gewend. Ze moeten elk jaar naar een andere plek om overlast voor de omgeving te beperken. En langs de Noordzeeweg, op hun 'zesde landje', zitten ze toch ook niet helemaal lekker.



Maar deze volgende plek bij de A10, die vanwege aanzuigende werking nog geheim is, wordt een derde kleiner. Zelf willen de stadsnomaden graag een vaste stek, in plaats van steeds maar rond te moeten trekken. GroenLinks wil woensdag een spoeddebat in de gemeenteraad over de kwestie.



De laatste vijf jaar bivakkeerden de stadsnomaden op diverse braakliggende terreinen: 't Landje aan Dortmuiden in Westpoort, Zeeburgereiland, de Volendammerweg en de Toetsenbordweg in Noord, achter het AMC in Zuidoost en momenteel langs de Noordzeeweg in Nieuw-West.



